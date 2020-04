Für das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Konzert von Sting in der Erfurter Messehalle gibt es einen neuen Termin. Wie der Veranstalter mitteilte, soll das Konzert genau ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin nachgeholt werden: am 16. Juni 2021. Die Tickets bleiben gültig. Das in Erfurt geplante Konzert von Stings "My Songs"-Tour war zum Zeitpunkt der Absage ausverkauft.

Der Flughafen Erfurt-Weimar soll in der Corona-Krise zum Parkplatz für fabrikneue Airbus-Flugzeuge werden. Wie der Flughafen auf seiner Facebook-Seite mitteilte, benötigt der Flugzeughersteller Stellflächen für neu produzierte Flugzeuge. Das erste Flugzeug vom Typ A321 Neo sei am Donnerstagnachmittag gelandet.

Die "Thüringer Allgemeine" hatte berichtet, dass in den nächsten Wochen bis zu 16 neue Maschinen in Erfurt geparkt werden sollen. Sie sollen am Flughafen zwischengeparkt, gewartet und auch bewegt werden - da es im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder an Platz mangelt. Aufgrund der Corona-Krise starten und landen in Erfurt derzeit keine Passagierflüge. Der Frachtbetrieb läuft ebenso wie Geschäfts- und Sanitätsflüge.