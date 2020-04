Die Katholische Kirche will noch in diesem Jahr die Feiern zur Erstkommunion nachholen. Traditionell beginnen sie mit dem heutigen "Weißen Sonntag", wurden wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt. Eine doppelte Erstkommunion im Jahr 2021 lehnen die Gemeindereferenten ab. Nach Angaben des Laut Bistum Erfurt haben einige Gemeinden bereits neue Termine gefunden. So wird in Küllstedt, Wachstedt oder Bickenriede im Herbst gefeiert. Andernorts hoffen die Gemeinden noch, dass die für Mai geplanten Festgottesdienste vielleicht doch noch erlaubt werden. Im Bistum Erfurt empfangen jährlich rund 1.000 Drittklässler die Erstkommunion.