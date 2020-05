Nach wochenlanger Zwangspause bereiten sich in Ostthüringen ab Montag angehende Handwerker auf ihre praktischen Prüfungen vor. Start ist in den Bildungszentren in Gera und Rudolstadt. Dort wurden für die insgesamt 110 Azubis entsprechende Hygienekonzepte entwickelt. In Zeulenroda beginnen die Vorbereitungen in den nächsten Tagen, wie der Leiter der Bildungszentren, Frank Eisenhut, mitteilte. Laut Handwerkskammer sollen die Abschlussprüfungen in diesem Sommer alle planmäßig stattfinden. Wegen der Coronakrise fallen jedoch die Zwischenprüfungen für alle angehenden Handwerker in Thüringen aus. Die Azubis werden den Angaben nach dennoch im nächsten Jahr zur Gesellenprüfung zugelassen.