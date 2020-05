In den Kreisen Sonneberg und Greiz liegt die Neuinfektionsquote weiter deutlich über der bundesweiten Obergrenze von 50 neu Infizierten binnen sieben Tagen und gemessen an 100.000 Einwohnern. In Greiz liegt diese Zahl aktuell bei 71, in Sonneberg bei 67. Bund und Länder hatten sich verständigt, dass nur Kreise oder kreisfreie Städte mit weniger neu Infizierten Auflagen lockern können.