Im Landkreis Sonneberg stehen am Dienstag erneut Corona-Massentests an. Wie Kreissprecher Michael Volk sagte, werden die Mitarbeiter und alle Bewohner eines Seniorenheimes in Ernstthal ein zweites Mal auf das Virus getestet. In dem Awo-Pflegeheim hatten sich 15 Bewohner und ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Erstmals getestet werden außerdem alle Kinder und Erzieher eines kleinen Kindergartens im westlichen Landkreis, nachdem sich eine Mitarbeiterin infiziert hatte.