Thüringen Die Corona-Nachrichten des Tages

In der Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis müssen in diesem Jahr die Pfingstbäume im Wald bleiben. Wegen der Corona-Krise haben die Bürgermeister das traditionelle Pfingstfest abgesagt. Sie haben darum gebeten, öffentliche Vergnügungen zu unterlassen.

Traditionell wird das Pfingstfest in der Vogtei, in den Nachbarorten Kammerforst und Oppershausen ganz groß gefeiert. Angertänze und Belustigungen sollen bei der ebenfalls traditionellen Vogtei-Kirmes im Herbst nachgeholt werden. Die Platzmeister und Ehrendamen hoffen auf ein Wiedersehen beim Kirmestanz auf dem Anger.

Die Corona-Pandemie stürzt den Einzelhandel in Thüringen in eine schwere Krise. Nach Angaben des Thüringer Einzelhandelsverbandes ist ein Drittel der Nicht-Lebensmittelhändler in akuter Existenznot. Noch immer liege der Umsatz weit unter dem Vorjahresniveau, sagte Verbandschef Knut Bernsen.