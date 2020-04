Die diesjährige Grippewelle gilt laut Robert-Koch-Institut als beendet. In Thüringen ist die Zahl der neuen Influenza-Infektionen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Grippesaison, die jährlich im Oktober beginnt und Mitte Mai endet. Das Thüringer Gesundheitsministerium bestätigte zuletzt 31 Fälle in der ersten Aprilwoche. Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Mitte März kontinuierlich gesunken.

Das Ministerium vermutet einen Zusammenhang mit geschlossenen Kindergärten und Schulen : Es sind hauptsächlich Kinder zwischen einem und neun Jahren, die an Influenza erkranken. Insgesamt wurden in Thüringen seit Oktober 9.400 Influenza Fälle gemeldet, 7.500 konnten im Labor bestätigt werden. Die hohe Zahl der bestätigten Fälle wird auch mit dem Corona-Virus in Verbindung gebracht. Demnach suchten mehr Menschen aus Angst vor einer Covid-19-Infektion Arztpraxen auf. Acht Thüringer starben in dieser Saison an Influenza.

Klinikbeschäftigte aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben einen gemeinsamen Forderungskatalog an Gesundheitsminister Jens Spahn gesendet. In einem offenen Brief fordern die Gewerkschafter unter anderem, die Quarantäne auch für infizierte Klinikmitarbeiter gelten zu lassen. Neben ausreichend Schutzmaterial für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen verlangen sie eine steuerfreie Zulage von 500 Euro im Monat. Mit Blick auf die Zukunft plädieren die Arbeitnehmervertreter unter anderem für gesetzlich verbindliche, bedarfsgerechte Personalschlüssel. Unterzeichnet haben den Brief an Spahn und die Ländergesundheitsminister unter anderem Mitarbeiter von Kliniken in Jena, Mühlhausen, Weimar, Bad Berka, Schmalkalden und Waltershausen.