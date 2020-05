13:14 Uhr | Suche nach Handwerkernachwuchs schwierig

In Ostthüringen hat die Coronakrise die Suche nach Nachwuchs für Handwerksberufe weiter verschärft. Laut einem Sprecher der Handwerkskammer Ostthüringen wurden bisher nur 200 Ausbildungsverträge für das neue Ausbildungsjahr ab August unterzeichnet. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 25 Prozent. Eine Ursache dafür sind aus Sicht der Handwerkskammer die Kontaktbeschränkungen. Deshalb hätten Bewerbungsgespräche häufig nicht stattgefunden.

Außerdem habe die Krise die Betriebe und die Bewerber verunsichert. Zurzeit gibt es laut Kammer für das neue Lehrjahr noch rund 300 freie Ausbildungsplätze im Handwerk. Gesucht würden Lehrlinge in allen Bereichen. Um den Bedarf an Fachkräften zu sichern, würden pro Ausbildungsjahr rund 1.000 Lehrlinge gebraucht. Vor allem Handwerksbetriebe auf dem Land wären sonst von der Schließung bedroht. Um Nachwuchs auch in der Coronakrise zu gewinnen, hat die Kammer eine digitale Elternsprechstunde per Chat und Videotelefonie gestartet.

12:25 Uhr | Infektionszentrum in Sömmerda schließt

Landrat Harald Henning hat den Kreistag Sömmerda am Mittwoch umfassend über die Corona-Situation im Landkreis informiert. Da es seit drei Wochen keine neuen Fälle gibt, wird Ende der Woche das Infektionszentrum im Bürgerhaus "Bertha von Suttner" geschlossen. Außerdem wird der "Corona-Krankentransportwagen (KTW)" eingestellt. Der war wegen des erhöhten Desinfektionsaufwands extra für Verdachtsfälle bereitgestellt worden.

Wieviel von den monatlichen Kosten von 11.800 Euro die Krankenkassen übernehmen, ist noch nicht klar. Schulen und Kitas sind in den vergangenen Tagen umfassend beraten und mit Schutzausrüstung ausgestattet worden. Wegen der Corona-Verordnung hatte der Kreistag am Mittwochabend in der Unstrut-Halle getagt. Im Kreis Sömmerda gibt es seit 18. Mai keinen aktiven Corona-Fall mehr. Insgesamt waren 38 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, ein Infizierter war gestorben.

Der Kreistag von Sömmerda tagte am Mittwoch in der Unstrut-Halle. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

12:20 Uhr | Suhl: Grundschulkind positiv auf Corona getestet

In einer Suhler Grundschule ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Oberbürgermeister André Knapp (CDU) am Donnerstag sagte, hat das Gesundheitsamt bereits alle Kontaktpersonen identifiziert. Darunter sind 17 Kinder, zwei Erzieherinnen und eine Lehrerin. Sie sollen noch am Donnerstag getestet werden. Dem Mädchen geht es laut Knapp gut, es ist in häuslicher Quarantäne. Es war in der Notbetreuung. Wo es sich angesteckt hat, ist unklar. Insgesamt gibt es in Suhl bislang 19 nachgewiesene Coronainfektionen. Zwölf Patienten haben die Erkrankung überstanden und sind wieder gesund.

11:50 Uhr | Corona-Krise sorgte für Umbruch im Gastgewerbe

Die Corona-Krise hat das Thüringer Gastgewerbe innerhalb weniger Tage wirtschaftlich abstürzen lassen. Im März sank der Umsatz in Hotels und Pensionen sowie Restaurants und Kneipen real um 51,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Der Rückgang fiel dramatisch aus, obwohl die Einschränkungen in der Gastronomie erst in der zweiten Märzhälfte zum Tragen kamen, sagte der Präsident des Landesamtes, Holger Poppenhäger.

Der Einbruch im April werde damit noch deutlicher erwartet. Das Landesamt legte erstmals eine Datenauswertung zur Corona-Krise vor, der weitere folgen sollen. Insgesamt verbuchte Thüringens Gastgewerbe, das Arbeitgeber für einige zehntausend Menschen ist, im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 16,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon waren Hoteliers noch stärker betroffen als Gastronomen.

In Thüringen dürfen seit Mitte Mai wieder Restaurants, Bars und Kneipen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Bildrechte: dpa

11:40 Uhr | Arztpraxen füllen sich wieder

Immer mehr Thüringer suchen wieder Arztpraxen auf. Wie der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes Ulf Zitterbart sagte, hat seit der zweiten Aprilhälfte die Patientenzahl deutlich zugenommen. Mit einem Normalbetrieb rechnet Zitterbart dennoch erst in drei bis vier Wochen. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus hatte in Praxen Ende März und Anfang April oft gähnende Leere geherrscht. Dennoch sind geschlossenen Praxen und Kurzarbeit die Ausnahme geblieben, wie der Thüringer Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen bestätigten. So konnten nach Angaben von Zitterbart etwa Patienten mit chronischen oder akuten Beschwerden weiter behandelt werden. Ausgefallen sind demnach vor allem Routinekontrollen.

11:10 Uhr | Regulärer Bahn-Fahrplan im Nahverkehr ab Pfingsten

Ab dem Pfingstwochenende fährt die Deutsche Bahn ihr Angebot im Thüringer Nahverkehr wieder auf das volle Angebot hoch. Ab 2. Juni gelte der reguläre Fahrplan, teile das Unternehmen mit. Mehr Kapazität schaffe Platz für Abstand und sicheres Reisen. Zusätzlich will die Bahn mehr Personal einsetzen und Züge wie auch Bahnhöfe häufiger reinigen. Dabei werte vor allem Wert gelegt auf sogenannte Kontaktflächen wie Türgriffe und Haltestangen. Kunden sollten Fahrkarten möglichst online kaufen, diese könnten in den Zügen dann kontaktlos kontrolliert werden.

9:30 Uhr | Frankische Landräte appellieren an Thüringer Regierung

Landräte aus Nordbayern und Südthüringen haben sich mit einem Schreiben an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und die rot-rot-grüne Landesregierung gewandt. Anlass sind die Pläne, die Corona-Beschränkungen teilweise aufzuheben. Das halten die Unterzeichner für "fatal", es werde ein "trügerisches Zeichen" ausgesendet. In der Region pendelten alleine aus beruflichen Gründen täglich Tausende Menschen über die Kreis- beziehungsweise Landesgrenzen.

Man freue sich zwar über das Zusammenwachsen Frankens, stehe aber auch in der Verantwortung, die Menschen zu schützen, heißt es. Die Unterzeichner befürchten, dass das Infektionsgeschehen deutlich ansteigen könnte. Unterschrieben wurde der Brief von den Landräten der Landkreise Coburg, Lichtenfels, Kronach, Sonneberg und Hildburghausen, den (Ober-)Bürgermeistern der Städte Coburg, Neustadt bei Coburg und Sonneberg sowie vom Vorsitzenden des Bayerischen Gemeindetages.

8:30 Uhr | Thüringer Amateur-Fußball verlängert Saison

Die Saison im Thüringer Amateur-Fußball wird verlängert. Das entschied der Vorstand des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) am Mittwochabend auf einem Treffen in der Sportschule Bad Blankenburg. Der Verband hält damit an seiner Entscheidung von Anfang Mai fest, den Spielbetrieb im Männer- und im Nachwuchsbereich und bei den Frauen ab September fortzusetzen. Die Saison soll jetzt bis zum Frühjahr 2021 verlängert werden. Der Vorschlag, sie abzubrechen, wurde abgelehnt. Auch ein Antrag, einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen, fand keine Mehrheit. Das Gleiche gilt für den Vorschlag, die Saison im Nachwuchsbereich abzubrechen. Das forderte eine Online-Petition mit mehr als 2.200 Unterstützern.

Initiator Andreas Ludwig sprach von einem schwarzen Tag für den Thüringer Nachwuchsfußball. Die Jugend verliere seiner Ansicht nach ein komplettes Jahr, weil die Mannschaften zu wenig Spiele bis zum Frühjahr hätten. Thüringen folgt damit den Vorbild Bayerns. Die meisten anderen Landesverbände haben ihre Saison dagegen bereits abgebrochen oder sich dafür ausgesprochen.

08:05 Uhr | Abiturjahrgang 2020: Ausgebremst, zumindest voerst