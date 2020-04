Die Thüringer Landesregierung will die Kindertagesbetreuung ab Mai schrittweise wieder öffnen. Das geht aus dem Beschluss hervor, der am Mittwoch nach der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten getroffen wurde. "Der Gesundheitsschutz für Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher prägt dabei die Vorgehensweise", heißt es darin. Details zum Vorgehen werden im Beschluss nicht genannt.

Die Reha-Klinik in Masserberg nimmt am Donnerstag teilweise ihren Betrieb wieder auf. Zunächst sollen 20 Betten mit Patienten in der Kurzzeitpflege belegt werden, sagte Alexander Schmidtke, Hauptgeschäftsführer des thüringisch-bayerischen Klinikverbundes Regiomed. Ab Dienstag soll auch der Reha-Betrieb wieder aufgenommen werden, allerdings mit reduzierter Patientenzahl. 70 Betten sollen vorerst als Reserve frei bleiben.

In Thüringen sollen ab Ende April die Corona-Schutz-Auflagen allmählich gelockert werden. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwochabend nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern an. Was bedeutet das - etwa für Schulen, Geschäfte und Veranstaltungen? Hier gibt es den Überblick.