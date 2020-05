Der Thüringer Landtag tritt in dieser Woche erstmals seit Beginn der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie wieder zusammen. Wegen der Ansteckungsgefahr tagt das Parlament am Freitag aber nicht im Landtagsgebäude. Stattdessen kommen die Abgeordneten in einem Saal im wenige Gehminuten entfernten Steigerwaldstadion zusammen. Im großen "Parksaal" der Multifunktionsarena wird der Plenarsaal eingerichtet. In der Sitzung wird zunächst eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Außerdem will sich das Parlament mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Freistaat beschäftigen.