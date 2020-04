Auf dem Spargelhof in Kutzleben (Unstrut-Hainich-Kreis) beginnt am Mittwoch die Spargelernte . Wie der Geschäftsführer Jan-Niclas Imholze sagte, beginnen die rumänischen Erntehelfer das Gemüse zu stechen. In dieser Saison wird auf etwa einem Drittel weniger Fläche geerntet. Der Spargel wird für die Verbraucher voraussichtlich etwa zwei Euro pro Kilo teurer werden.

Guten Morgen an diesem sonnigen Mittwoch und einen guten Start in den Tag! Auch heute, am 21. April, berichten wir über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und Covid-19 in Thüringen. Alle aktuellen Artikel, Hotlines und Informationen seitens des Robert-Koch-Instituts finden Sie auch auf unser Übersichtsseite und in unserem Corona-Ratgeber.