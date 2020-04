In Weimar hat es am Osterwochenende wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot gegeben. Wie die Stadt mitteilte, musste das Ordnungsamt nur kleinere Menschenansammlungen auflösen. So hatten sich neun Personen am Obelisk auf dem Ettersberg getroffen, fünf Jugendliche wurden vor einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord angetroffen. In der Asbachstraße beendeten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Grillparty mit sechs Personen - und auf dem Gelände eines Freizeitunternehmens in der Marcel-Paul-Straße spielten und tranken zehn Personen gemeinsam an einem Tisch. Alle Beteiligten wurden belehrt und ihre Daten aufgenommen. Das Ordnungsamt kontrollierte unter anderem Spielplätze, Parks und Bereiche der Innenstadt. Auch die Polizei war im Einsatz.