Thüringen Die Corona-Nachrichten am Pfingstmontag

Ab Pfingstmontag dürfen in Thüringen die Freibäder öffnen. Damit beginnt die Badesaison in diesem Jahr Corona bedingt rund einen Monat später als sonst. Für die Bäder gelten strenge Hygiene-Auflagen.

Insgesamt gibt es in Thüringen an die 170 Freibäder. Am Pfingstmontag öffnen unter anderem die Bäder in: Bad Blankenburg, Erfurt, Bad Sulza und Meiningen.