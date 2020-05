Thüringen: Die Corona-Nachrichten des Tages

Die Corona-Teststrecke auf dem Geraer Hofwiesenparkplatz wird an diesem Wochenende zurückgebaut. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Krisenstab der Stadt habe sich aufgrund der sinkenden Infizierten-Zahlen dazu entschieden. Trotzdem werden Menschen mit Corona-Symptomen weiter getestet, unter anderem in der Fieberambulanz in der Poliklinik Gera-Bieblach. Für einen Corona-Test werde nach wie vor die Überweisung durch den Hausarzt benötigt.