15:00 Uhr | Flüchtlinge nähen Stoffmasken in Mühlhausen

Die Caritas hat am Dienstag auf dem Obermarkt in Mühlhausen kostenlos Stoffmasken verteilt. Wie Kathrin Kohl vom Ortsverband MDR THÜRINGEN sagte, wurden die Masken in ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingen genäht. Die Aktion sei ein Dankeschön der Männer an die Mühlhäuser, sagte Kohl. Anfang Mai waren bereits Hunderte selbst genähter Masken an die Martini-Schule und an die Thomas-Müntzer-Schule in Mühlhausen übergeben worden.

14:45 Uhr | Weimar rechnet mit zwölf Millionen Euro "Corona-Kosten"

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine. Bildrechte: MDR/Thomas Becker Die Corona-Krise wird die Stadt Weimar in diesem Jahr mindestens zwölf Millionen Euro kosten. Davon geht Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) nach der jüngsten Steuerschätzung aus. Steuerausfälle, Mehrausgaben und Mindereinnahmen an anderer Stelle summierten sich immens, teilte Kleine mit. Er fordert Landeszuschüsse über die angekündigten Hilfen hinaus. Kredite aufzunehmen hält Kleine für keine gute Lösung; sie würden die Kommunen zusätzlich belasten.

13:45 Uhr | Lockerungen in Thüringen erst im Juni

Thüringen will im Juni weitere Corona-Beschränkungen aufheben. Das Land wolle schrittweise aus dem "Krisenmodus in den Regelmodus übergehen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Er wolle aus den "Allgemeinverordnungen raus". Staatliche Eingriffe in die Privatsphäre der Menschen in ihren Wohnungen lehne er ab - offensichtlich bezog sich Ramelow dabei auf die derzeit bundesweit diskutierten veränderten Kontaktbeschränkungen, die im öffentlichen und privaten Raum gelten sollen.

13:20 Uhr | Schulbetrieb nach Sommerferien ermöglichen

In den Schulen und Kindergärten soll nach den Sommerferien ein normaler Regelbetrieb wieder möglich sein. Das sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Dafür solle es umfangreiche Tests für Erzieherinnen und Lehrer geben. "Ich halte es nicht mehr für zumutbar, den normalen Schul- und Kindergartenbetrieb davon abhängig zu machen, wann ein Medikament oder Impfstoff gefunden wird", sagte Ramelow. Schulen und Kindergärten bräuchten Hygienekonzepte, Lehrer und Erzieher einen hohen Schutz - das sei wichtig, um weiteren Infektionen vorzubeugen.

13:15 Uhr | Infektionsgeschehen in Thüringen immer geringer

In Thüringen geht das Infektionsgeschehen das Coronavirus betreffend immer weiter zurück. Wie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, sei in den vergangenen 24 Stunden in 21 von 23 Landkreisen keine neue Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. In neun Landkreisen gibt es aktuell keine Infektionen mehr.

13:05 Uhr | Thüringer Strategie war erfolgreich

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat das Vorgehen des Freistaats in den vergangenen Wochen besonders hervorgehoben. Man sei vor zwölf Wochen von bis zu 60.000 Covid-19-Patienten ausgegangen uned habe sich deshalb für einen Lockdown, die Schließung von Schulen und Kindergärten entschieden. Man habe sich damals Zeit kaufen wollen, um die Krankenhäuser und Ärzte ausreichend vorbereiten zu können, so der Ministerpräsident. "Heute können wir sagen, dass diese Strategie erfolgreich war", sagte Ramelow in der Regierungsmedienkonferenz am Dienstagmittag.

13 Uhr | Kabinett beschließt keine Lockerungen