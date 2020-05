Thüringen Die Corona-Nachrichten des Tages

Sonneberg | Landkreis prüft strengere Auflagen

Nach dem erneuten Anstieg von Coronafällen im Landkreis Sonneberg prüft der Krisenstab im Landratsamt strengere Auflagen. Demnach ist fraglich, ob die Gaststätten im Landkreis auch ihre Innenbereiche weiter öffnen dürfen. Ein Verbot des Landratsamtes war erst am Donnerstag ausgelaufen, so dass am Freitag einige Gaststätten zum ersten Mal auch drinnen bewirtet haben. Der Krisenstab erarbeitet gerade einen Bericht an das Gesundheitsministerium.

Als neuer Hotspot gilt ein Seniorenheim in Ernstthal. Dort sind 15 Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet worden. Der betroffene Wohntrakt wurde strikt von den anderen Bereichen der Einrichtung getrennt. Wie Vizelandrat Jürgen Köpper sagte, hat es in dem Heim einen Engpass bei Schutzkitteln gegeben. Am Samstag wurden von Regiomed 200 Einwegmäntel überreicht.

Außerdem wurde ein Kindergarten im westlichen Landkreis geschlossen, weil sich eine Erzieherin infiziert hat. Betroffen ist auch ein ambulanter Pflegedienst, bei dem sich eine Mitarbeiterin infiziert ist. Laut Landratsamt werden daraufhin jetzt Kunden und alle Mitarbeiter getestet.

Sondersh. | Alle Infizierten wieder gesund

Im Kyffhäuserkreis gibt es keinen aktiven Corona-Fall mehr. Wie das Landratsamt in Sondershausen am Samstag mitteilte, sind alle der insgesamt 45 am Virus erkrankten Menschen wieder genesen. Neue Fälle gab es demnach nicht. Todesfälle in Zusammenhang mit Corona sind nicht bekannt.

Ernstthal | Schutzkleidung für Pflegeheim

In dem von einem Corona-Ausbruch betroffenen Seniorenheim in Ernstthal (Kreis Sonneberg) hat es einen Engpass mit Schutzkleidung gegeben. Wie Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) sagte, springt der Krankenhausbetreiber Regiomed ein und stellt 200 Einwegmäntel zur Verfügung. Damit unterstützt Regiomed die AWO, die das Seniorenheim betreibt.

In der Einrichtung waren 15 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der kommenden Woche würden alle Mieter und Beschäftigten erneut getestet, kündigte Köpper an.

Apolda | "Theater im Pavillon" abgesagt

Die Stadt Apolda hat nun auch ihre Veranstaltungsreihe "Theater im Pavillon" abgesagt. Die Auflagen inmitten der Corona-Krise seien nicht umzusetzen, auch wenn es sich bei der Reihe um eine Freiluftveranstaltung handelt. Man könne nicht garantieren, dass wirklich nur die erlaubten 50 Gäste kommen, sagte Kulturdezernent Volker Heerdegen. An guten Tagen hätten auch schon 150 Gäste das Theater im Paulinenpark besucht. Man freue sich nun auf die Saison 2021. Dann solle es wieder ein "Theater im Pavillon" geben.

Vogtei | Pfingstbäume müssen im Wald bleiben

In der Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis müssen in diesem Jahr die Pfingstbäume im Wald bleiben. Wegen der Corona-Krise haben die Bürgermeister das traditionelle Pfingstfest abgesagt. Sie haben darum gebeten, öffentliche Vergnügungen zu unterlassen.

Traditionell wird das Pfingstfest in der Vogtei, in den Nachbarorten Kammerforst und Oppershausen ganz groß gefeiert. Angertänze und Belustigungen sollen bei der ebenfalls traditionellen Vogtei-Kirmes im Herbst nachgeholt werden. Die Platzmeister und Ehrendamen hoffen auf ein Wiedersehen beim Kirmestanz auf dem Anger.

