Das Universitätsklinikum Jena setzt beim Verdacht auf Covid-19 auf künstliche Intelligenz (KI). Sie könne in Sekundenschnelle automatisch verdächtige Areale in Computertomographie-Bildern erkennen und so die radiologische Diagnostik unterstützen, sagte Felix Gütter vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Die Künstliche Intelligenz wird in der Notaufnahme eingesetzt, um Risiken schneller einschätzen zu können. Für die Radiologen sei es eine Herausforderung, anhand von CT-Bildern eine Covid-19-Lungenentzündung von einer klassischen Lungenentzündung zu unterscheiden. Die KI wurde darauf trainiert, Krankheitszeichen in den CT-Bildern zu erkennen. Eigenen Angaben zufolge ist das Universitätsklinikum Jena das erste Krankenhaus in Deutschland, das dieses Verfahren einsetzt.