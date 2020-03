In Thüringen ist erstmals ein Mensch nachweislich am Corona-Virus erkrankt. Wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz am Montagabend mitteilte, wurde das neuartige Virus bei einem 57 Jahre alten Mann aus dem Orlatal festgestellt. Der Patient wird in einem Krankenhaus behandelt. Nun müssen alle Personen ermittelt werden, mit denen der 57 Jahre alte Mann zuletzt Kontakt hatte. Er hatte mit einer Gruppe Skifahrer Urlaub in Italien gemacht.