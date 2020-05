In mehreren Städten in Thüringen haben am Montagabend Menschen gegen die Corona-Auflagen protestiert. Die Polizei registrierte insgesamt mehr als 46 Versammlungen mit etwa 2.900 Teilnehmern. Die größten Proteste mit jeweils etwa 200 Teilnehmern fanden in Arnstadt, Schmalkalden und Bad Frankenhausen statt. In Erfurt stoppten die Beamten den Zug der Protestierenden, die vom Domplatz zur Marktstraße laufen wollten. Viele Demonstranten blieben auf den Straßenbahngleisen stehen - die Versammlung wurde daraufhin aufgelöst. Vier Menschen wehrten sich nach Angaben der Polizei massiv - gegen sie werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Einer von ihnen kam vorübergehend in Gewahrsam. Laut Polizei waren die meisten der Versammlungen angemeldet.