Am Sonneberger Regiomed-Krankenhaus werden nach Angaben eines Unternehmenssprecher seit Montagnachmittag wieder Akutpatienten behandelt. Weil sich 20 Mitarbeiter in der Klinik mit Corona infiziert hatten, konnten in der Notaufnahme zwei Wochen lang ausschließlich Patienten in Lebensgefahr aufgenommen worden. Alle mehr als 100 Mitarbeiter waren auf das Virus getestet worden. 17 Mitarbeiter sind laut Regiomed noch in Quarantäne. Bisher seien keine weiteren positiven Testergebnisse eingegangen, heißt es. Zusammen mit Experten der Uniklinik in Jena sei zudem das Hygienekonzept des Krankenhauses überprüft worden.