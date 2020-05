09:20 Uhr | Quarantäne in Flüchtlingsheim Ellrich aufgehoben

Der Landkreis Nordhausen hat die Quarantäne der Flüchtlingsunterkunft in Ellrich-Sülzhayn aufgehoben. Dort hatte es am Freitag einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Eine Bewohnerin des Heims war deshalb ins Südharzklinikum eingeliefert worden. Alle 50 Bewohner des Heims wurden daraufhin zwei Mal auf das Corona-Virus getestet. Wie das Landratsamt am Mittwochabend mitteilte, verliefen alle Tests negativ. Auch bei der zuerst ins Krankenhaus gebrachten Frau wurde keine Infektion festgestellt.

09:00 Uhr | Drei weitere Todesfälle nach Corona-Infektion

In Thüringen ist die Zahl der Toten nach einer Corona-Infektion am Mittwoch um drei gestiegen. Die Todesfälle wurden in den Landkreisen Gotha, Eichsfeld und Greiz registriert. Die Gesamtzahl der Toten liegt damit nach Angaben der Behörden bei 153. Außerdem wurden 18 neue Infektionen festgestellt, allein sieben im Landkreis Sonneberg. Dort liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit 55 weiter über dem kritischen Wert von 50. Im Kreis Greiz liegt dieser Wert bei 29.

08:50 Uhr | Verschärfte Kontrollen zu Himmelfahrt