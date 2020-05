Knapp 650 und damit rund 70 Prozent der Bewohner von Neustadt am Rennsteig haben sich für eine Studie der Uni Jena auf das Coronavirus testen lassen. Für viele war es schon der zweite Corona-Test. Studienleiter Mathias Pletz sagte, er sei überwältigt vom Interesse und der großen Hilfsbereitschaft der Neustädter. Es hätten sich mehr testen lassen als erwartet. Ziel der Studie ist es laut Universität, Infektionsketten nachzuvollziehen und den Immunstatus zu bestimmen. Erste Ergebnisse der Studie werden in etwa sechs Wochen erwartet. Der rund 900 Einwohner zählende Ort im Ilm-Kreis war Ende März aufgrund gehäufter Corona-Infektionen für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Die meisten der Einwohner waren im Zuge der Isolation auf das Virus getestet worden, zudem wurden Krankheitssymptome und Kontaktpersonen dokumentiert.

In Weimar gibt es vom heutigen Freitag an wieder Stadtführungen. Zweimal am Tag würden Rundgänge angeboten, teilte die weimar GmbH. Auch dort gelten Hygiene-Regeln. So werde auf Abstand geachtet und die Zahl der Teilnehmer sei auf 15 begrenzt. Alle müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem dürfen die Führungen nur eine Stunde dauern. Sie beginnen um 10 und 14 Uhr. Laut Tourist-Information haben die Gäste-Anfragen in den letzten Tagen kontinuierlich zugenommen – vor allem für die Pfingstfeiertage.