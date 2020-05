Anders als in Bremen ist in Mitteldeutschland am morgigen Himmelfahrtstag kein Alkoholverbot geplant. Eine Sprecherin des sächsischen Sozialministeriums sagte MDR AKTUELL, die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften reichten aus. Fahrradtouren oder Kremserfahrten seien nur in Familie oder mit einem anderen Hausstand erlaubt. Gleiches gilt in Thüringen. In Sachsen-Anhalt dürfen viele Gaststätten erst am Freitag wieder öffnen.