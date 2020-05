Nach einem Corona-Verdachtsfall bleibt die Flüchtlingsunterkunft in Ellrich-Sülzhayn (Landkreis Nordhausen) weiter unter Quarantäne. Wie das Landratsamt mitteilte, fielen bisher zwar alle Tests negativ aus, es werde zur Sicherheit aber noch ein zweites Mal getestet. Das sei in Heimen immer der Fall, hieß es. Auch die Frau, die als Verdachtsfall behandelt wird, wurde negativ getestet. Die weiteren Testergebnisse sollen am Dienstag vorliegen. Kontaktpersonen seien nicht gefährdet. In der Unterkunft leben derzeit etwa 50 Bewohner.