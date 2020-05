Besonders prekär sei die Lage für ausländische Studenten, die nicht von ihren Eltern unterstützt werden könnten. Die Universität hatte Ende März als deutschlandweit erste Hochschule dazu aufgerufen, in Not geratene Studenten finanziell zu unterstützen. Vor Kurzem wurde auch eine Laptop-Sammlung gestartet. Wer einen tragbaren Rechner hat und nicht mehr benötigt, kann diesen für Studenten spenden. Experten der Uni Jena löschen alle Daten dauerhaft, bevor die Geräte weitergegeben werden.

Das Land Thüringen will die strengen Corona-Regeln unter bestimmten Bedingungen in zwei Wochen aufheben. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow in der "Thüringer Allgemeine" an. Ramelow sagte der Zeitung, er wolle den allgemeinen Lockdown am 06. Juni aufheben. Entsprechende Schritte werde er am Dienstag dem Kabinett vorschlagen. Damit könnten etwa die Vorschriften zum Tragen eines Mundschutzes und zum Einhalten des Mindestabstands der Vergangenheit angehören.