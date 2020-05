Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das geplante Ende der allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland mit der aktuellen Infektionslage begründet. Er hatte angekündigt, vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten zu wollen. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Anstatt dieser Vorgaben soll es dann regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche im Gespräch.

Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) hat das Vorgehen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der 3.Liga kritisiert. Ein abgestimmtes Konzept sei mit dem DFB nicht möglich gewesen, sagte der Minister dem Deutschlandfunk. Letzten Donnerstag hatte der DFB mitgeteilt, den Spielbetrieb in der 3. Liga am 30. Mai wieder aufzunehmen.