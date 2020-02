Die Regierungskrise in Thüringen wirkt sich auf ein Karnevalsritual aus: Die Landesverbände von SPD und FDP haben ihre Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch in Thüringen abgesagt. Die CDU hingegen hält an ihrem Aschermittwoch in Apolda fest. Neben Noch-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring soll dort Friedrich Merz reden, der eine Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz erwägt. Der Abend ist seit Wochen ausverkauft.