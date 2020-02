12:05 Uhr | Kundgebung in Suhl

Zu einem "Mahngang für Demokratie" hat die Linke in Suhl aufgerufen. Etwa 40 Personen haben sich vor der Kreuzkirche versammelt. Unter anderem hat Schriftsteller Landolf Scherzer zu den Anwesenden gesprochen.

Vor der Kreuzkirche trafen sich Freitagmittag einige Dutzend Demonstranten. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

11:57 Uhr | Polizei zeigt mehr Präsenz in Jena

Wegen der zurzeit brisanten politischen Lage in Thüringen zeigt die Polizei Jena mehr Präsenz. Im Stadtgebiet seien mehr Streifen im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN. Am Donnerstag hatten in Jena mehrere Autos gebrannt, eines davon am Haus der Burschenschaften in Jena. Einen politischen Zusammenhang, über den unter anderem in den sozialen Medien gemutmaßt wurde, bestätigte die Polizei nicht. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

11:39 Uhr | Grüne stehen für Gespräche mit CDU bereit

Grünen-Fraktionschef Dirk Adams Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt Die Grünen im Thüringer Landtag haben der CDU angeboten, gemeinsam nach Wegen aus der Krise zu suchen. Fraktionschef Dirk Adams sagte MDR THÜRINGEN, man müsse das Land wieder in ruhige Fahrwasser bekommen. Seine Partei stehe bereit, die Situation "gemeinsam in Ordnung" zu bringen. Ein Rücktritt Kemmerichs sei der wichtigste und einfachste Schritt, so Adams. Eine andere Möglichkeit sei die Vertrauensfrage. Eine dritte seien Gespräche mit der CDU, ob man ein konstruktives Misstrauensvotum hinbekommt. Zur Frage nach möglichen Neuwahlen sagte Adams, die Grünen stünden dem nicht im Weg, ebenso die Linke und die SPD. Man müsse aber die Frage stellen, was danach anders oder besser wäre.

11:25 Uhr | Beschmierte Plakate und FDP-Parteiaustritte in Hamburg

Nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen spürt die FDP Hamburg mitten im Bürgerschaftswahlkampf Folgen. Plakate der FDP würden derzeit "übermäßig häufig beschädigt", teilte ein Sprecher der Partei mit. Zudem gebe es Parteiaustritte. Eine Zahl könne aber noch nicht genannt werden.

11:05 Uhr | Jens Spahn erwägt "Operation Mitte" in Thüringen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Bildrechte: dpa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht eine Neuwahl in Thüringen als beste Lösung. "Neuwahlen wären in dieser Situation aus meiner Sicht der klarste Schritt nach vorn", sagte er vor der Präsidiumssitzung in Berlin. "Sollte es dafür keine Mehrheit geben, braucht es eine Operation Mitte in Thüringen. Das heißt, die demokratischen Parteien der Mitte sollten sich auf einen parteiunabhängigen Kandidaten einigen, der in der Lage ist, das Land zu einen." Eine Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) oder eine Inkaufnahme einer Wahl Ramelows wären aus Spahns Sicht "das falsche Signal". Das würde "weiteres Vertrauen kosten."

10:55 Uhr | CDU-Chef Mohring lässt politische Zukunft offen

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring lässt nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl seine weitere politische Zukunft vorerst offen. Auf eine entsprechende Frage verwies Mohring auf die Fraktionsvorstandswahlen in Thüringen im Mai. Er ließ aber auf mehrmalige Nachfrage offen, ob er bei diesen Wahlen in der Thüringer CDU-Fraktion wieder antritt.

10:15 Uhr | Mohring verteidigt Absage an Neuwahlen

"Neuwahlen lösen die Problematik der schwierigen Situation in Thüringen nicht auf", sagte Mike Mohring Freitagvormittag. Nach einer Wahl könnte dieselbe politische Situation entstehen. Deswegen müsse man die Fragen in dem jetzt gewählten Parlament beantworten. Die Forderung nach einer Neuwahl habe viele Leute irritiert. "Die angedrohten Zwangsmaßnahmen haben noch mehr irritiert." Welche konkreten "Zwangsmaßnahmen" er damit meinte, erwähnte Mohring nicht.

10:10 Uhr | Mike Mohring auf dem Weg zur Vorstandssitzung

Vor der Präsidiumssitzung der CDU in Berlin hat der Thüringer Landeschef Mike Mohring das Vorgehen der AfD bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten scharf kritisiert. Dass die AfD einen "Dummy-Kandidaten" eingesetzt habe, habe "das Wahlverfahren ad absurdum geführt" Die AfD habe das Wahlverfahren "ins Lächerliche gezogen".

09:57 Uhr | FDP-Vize kritisiert CDU für Positionswechsel bei Neuwahl

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki hat die CDU für ihren Kursschwenk bezüglich einer Neuwahl in Thüringen kritisiert. Wer sich, wie die CDU, sofortigen Neuwahlen in Thüringen verschließe, begehe Wahlbetrug, sagte er. "Denn die Idee der CDU, weiter eine parlamentarische Mehrheit zu suchen, hat mit dem Wählerwillen der Landtagswahl nichts mehr zu tun." Die angestrebte Regierung unter Bodo Ramelow (Linke) habe noch immer keine parlamentarische Mehrheit. Eine andere Konstellation sei auch nicht denkbar.

09:25 Uhr | Krise in Thüringen: Spitzen von CDU und FDP beraten über Vorgehen

Neuwahl oder nicht? Wie es in Thüringen weitergeht, bleibt zwei Tage nach der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl unklar. Die Führungsgremien von CDU und FDP im Bund beraten heute in Berlin über die Lage und das weitere Vorgehen. Die SPD-Spitze sieht die große Koalition beschädigt.

09:11 Uhr | Raymond Walk (CDU): Ramelow könnte ins Amt zurückkehren