Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Schritte, begründet Tiefensee seinen Vorschlag. Der Minister verweist auf die Landeshaushaltsordnung. Demnach darf eine Landesregierung in Krisenlagen neue Schulden machen. Diese Chance sollte man laut Tiefensee jetzt in Corona-Zeiten nutzen.

Außerdem soll nach dem Willen von Tiefensee ein Kredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aufgenommen werden. Das Geld soll für einen sogenannten Thüringen-Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft verwendet werden. Dieser Vorschlag sei mit seiner eigenen Partei abgestimmt, so SPD-Parteichef Tiefensee. Auch seine Parteikollegin und Finanzministerin Heike Taubert sei informiert.

Laut Tiefensee wird das Kabinett über seinen Vorschlag in einer Klausur am 14. Juli beraten. Anfang September könnte das Vorhaben in den Landtag eingebracht werden und noch im Herbst über einen Nachtragshaushalt beschlossen werden.