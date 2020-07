Ramelow hatte am Freitag den AfD-Abgeordneten Stefan Möller in der Landtagsdebatte zum Thema NSU einen "widerlichen Drecksack" genannt und ihm einen "Stinkefinger" gezeigt. Zuvor hatte Möller den Verfassungsschutz als "skandalgeneigte Behörde" bezeichnet, die ja auch den Linke-Politiker Ramelow jahrelang beobachtet habe. In einem Interview mit MDR THÜRINGEN sagte Ramelow nach der Sitzung, es mache ihn fassungslos, dass bei einer Debatte um die NSU-Untersuchungsausschüsse "alles umgedreht wird" und behauptet werde, dass die Gewaltbereitschaft "und das Verlogene" bei der Linken wäre. Hier sei ein Punkt erreicht, wo er "auch menschlich" nicht mehr könne und nicht bereit sei, "das wegzustecken". In dem Interview wiederholte Ramelow auch noch einmal seine Beschimpfung gegen Möller.