Coronavirus in Thüringen Tiefensee reagiert verhalten auf Vorschlag zu Corona-Lockerungen

Ein wichtiger Punkt sei das Ende des Lockdowns in Schulen und Kindergärten. Die Kinderbetreuung müsse mit dem Wiederhochfahren der Wirtschaft und des Arbeitslebens Schritt halten. Gerade dort gebe es oft selbst auf lokaler Ebene einen Flickenteppich an unterschiedlichen Betreuungszeiten und Auflagen. Ein Ende des Lockdowns in der Wirtschaft setzt deshalb zwingend ein Ende des Lockdowns in Schulen und Kindergärten oder zumindest funktionierende Alternativen voraus, so Tiefensee.