Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee zeigt sich nach der Wahl des neuen SPD-Führungsduos zufrieden. "Beim ersten Wahlgang hat man schon gesehen es wird knapp, und ich hab überhaupt kein Gefühl gehabt wie es wird. Aber jetzt haben wir ein klares Ergebnis, 45 zu 55 Prozent. Das ist eine gute Basis die Partei zu führen, nach innen und vor allem nach außen zu strahlen, kraftvoll zu regieren, kraftvoll aufzutreten damit wir eine starke Stimme sind für dienjenigen, die unsere Stimme brauchen.", sagte Tiefensee am Samstagabend nach Bekanntgabe des Ergebnisses dem MDR.

Die SPD-Basis hatte sich in einer Mitgliederbefragung für das neue Duo bestehend aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden. Die Selbstbeschäftigung der Partei und die Personaldebatten seien damit vorüber, so Tiefensee. Der SPD-Parteitag in der kommenden Woche muss sie noch offiziell wählen. Das neue Führungsduo müsse dann Aufbruchstimmung erzeugen und Einigkeit herstellen, sagte Tiefensee weiter.