Der einheitliche tierärztliche Notruf in Thüringen steht in den Startlöchern. Anfang November werde der Notruf für die ersten beiden Regionen eingeführt, sagte Lothar Hoffmann, der Präsident der Landestierärztekammer Thüringen, MDR THÜRINGEN.

Gestartet werde mit der landesweit einheitlichen Notrufnummer in Erfurt und im Unstrut-Hainich-Kreis. Thüringen ist damit das erste Bundesland, das den tierärztlichen Notruf künftig über eine einheitliche Nummer organisiert. Die Online-Plattform werde derzeit aufgebaut, so Hoffmann. Mit einem Klick oder einem Anruf sollen Tierbesitzer im Notfall den Tierarzt in ihrer Region finden , der Dienst hat.

Für den technischen Aufbau der einheitlichen Notrufnummer erhält die Landestierärztekammer am Mittwoch vom Freistaat knapp 25.000 Euro. In Thüringen gibt es aktuell 977 Tierärzte, davon praktizieren 448 in einer Niederlassung. Sie stimmen ihre Notdienste individuell ab und sind in sogenannten Notdienstringen zusammengeschlossen.