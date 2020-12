Das einmalige Pilotprojekt stoße inzwischen auch bundesweit auf großes Interesse, sagte Henning Neukötter, Geschäftsführer der Landestierärztekammer MDR THÜRINGEN. "Wir haben hier eine Leuchtturmfunktion, auf die wir stolz sind." So planten Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern ähnliche Modelle. Nach einem Jahr zieht Neukötter für Thüringen eine insgesamt positive Bilanz. "Die Pilotphase läuft gut und es gab bislang nur wenige Beschwerden." So hatte das System kürzlich im Raum Nordhausen nur die Ärzte im Dienstplan gelistet, die einen Doktor-Titel hatten. Alle anderen hatten ungewollt frei. Ein Fehler, der schnell behoben war. Für die Tierhalter, räumt Neukötter ein, habe die zentrale Vermittlung manchmal allerdings längere Wege in die Notarztpraxis zur Folge, weil eben nicht der Tierarzt um die Ecke angerufen wird sondern der diensthabende Tierarzt. "Deshalb ist es so wichtig, dass die zentrale Vermittlung funktioniert. Darüber können wir gewährleisten, dass nicht kreisintern vermittelt wird, sondern so, dass der Tierhalter an die Praxis vermittelt wird, die Notdienst hat und dennoch in der Nähe liegt."

5.100 Notrufe im ersten Jahr

Wer ein krankes Tier im Auto hat, für den ist sicher jeder Kilometer einer zu viel. Aber so wie bisher, sagt Neukötter, könnten die Tierärzte in Zukunft nicht mehr belastet werden. "Wir mussten uns im Notdienst etwas einfallen lassen, denn junge Ärzte gründen Familien, wollen auch mal abschalten und ein Wochenende frei haben. Älteren Tierärzten, und in Thüringen haben wir viele ältere Kollegen, ist eine noch höhere Notdienstbelastung nicht mehr zumuten." Der Geschäftsführer der Landestierärztekammer Thüringen, Henning Neukötter Bildrechte: MDR/Antje Kirsten