11. Ein Mini-Luchs und seine Mutter in der Fotofalle

Bildrechte: BUND/Universität Göttingen

Im Eichsfeld ist im November eine Luchsin mit ihrem Jungtier vor eine Fotofalle gelaufen. Laut Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) ist der junge Luchs das erste Tier seit 2015, das in Thüringen außerhalb des Harzes geboren wurde. Luchse sind in Deutschland noch immer ausgesprochen selten. Sie leben bisher nur in wenigen, isolierten Verbreitungsgebieten, hauptsächlich im Harz, Bayerischen Wald und Pfälzer Wald. Mit Spannung wird deshalb erwartet, ob es den zwei Luchsen gelingt, sich weitere Lebensräume im Eichsfeld zu erschließen.

10. Der Schwan, Schwan, Schwan auf der Autobahn

Wo er wohl hinwollte? Auf der A71 bei Erfurt irrte im Oktober ein Schwan umher. Ein Autofahrer hielt sogar auf dem Standstreifen an und versuchte, das Tier von der Straße zu bekommen. Das klappte nicht so richtig. Als die Polizei eintraf, griff ein Beamter schließlich beherzt zu. Mit seiner Jacke gelang es ihm, den großen Vogel einzufangen. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute ließen den Schwan schließlich in Mittelhausen unversehrt wieder in die Freiheit.

9. Au Backe, die Biber sind zurück!

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Naturschützer ist es ein kleines Wunder: Am Etzelsbach, einem kleinen Seitenarm der Saale, sind die Biber zurück. Nicht erst seit diesem Jahr bauen sie hier ihre Staudämme und dass obwohl der Etzelbach bis 2012 nicht mehr als eine Abflussrinne war, die Landwirte zum Entwässern nutzten. Durch die Biber ist der Bach heute dicht bewachsen und zu einem Biotop für seltene Pflanzen- und Tierarten geworden. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein: In diesem Jahr mehrten sich Übergriffe auf die Biber und ihre Bauten. Einig Tiere wurden sogar tot aufgefunden. Die Polizei tappt im Dunkeln.

8. Die Löwenkinder vom Erfurter Zoo

Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Der Thüringer Zoopark in Erfurt erlebte in diesem Jahr einen regelrechten Babyboom. Im September war die Freude riesig, als Löwenmama Bastet drei gesunde Löwenbabys zur Welt brachte. Und dass, obwohl Bastet im vorherigen Jahr beinahe bei einer Fehlgeburt gestorben wäre und nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Inzwischen hat der Nachwuchs auch schon Namen: Saba, Zuri und Jasiri.

7. Känguru on the Run

Symbolbild Bildrechte: dpa

Im Oktober jumpte Känguru Paul durch Thüringen. Zweieinhalb Wochen lang blieb Paulchen verschwunden und ließ sich mal in seinem Heimatort Mellingen, mal in Isserstedt und mal bei Weimar blicken. Einfangen ließ sich das Beuteltier aber nicht. Schließlich verhedderte sich Paul dann in einem Schäfernetz und konnte der Familie Reidel in Wiegendorf bei Mellingen zurückgebracht werden. Die Familie hält Kängurus zu therapeutischen Zwecken. Die Tiere helfen traumatisierten Kindern, ihre Ängste zu überwinden.

6. Das Phantom-Krokodil in der Unstrut

Symbolbild Bildrechte: Colourbox.de

Im August und September führte ein vermeintliches Krokodil in der Unstrut die Thüringer und Sachsen-Anhalter an der Nase herum. Zuerst hatten Angler bei Laucha (Burgenlandkreis) das Tier gesichtet, worauf Rettungskräfte in Sachsen-Anhalt die Gegend durchkämmten. Wenig später wollte eine Pferdebesitzerin das Krokodil mit sperrangelweit geöffnetem Maul am Ufer der Unstrut bei Schönewerda im Kyffhäuserkreis gesehen haben. Auch in Thüringen folgte eine großangelegte Suche von Feuerwehr und Polizei. Mehr als 80 Feuerwehrleute suchten die Ufer ab, ein Polizeihubschrauber, Boote und Drohnen kamen zum Einsatz. Das Ergebnis: eine ominöse Spur im Schlamm. Das Krokodil aber blieb verschwunden und ward nicht mehr gesehen.

5. Pflegestelle für verunglückte Wildvögel in Umpferstedt

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Der Nachbarsjunge hatte das Schwalbennest kaputt gemacht und nun stand die kleine Lene mit einem Pappkarton in der Wohnung, in dem sich drei kleine Schwalben ängstlich aneinander kuschelten. Sie hatte ihnen eine Wärmflasche dazu gelegt. Aber - wie sollte es weitergehen? Über eine Tierschützerin landeten die drei Schwalben schließlich in Umpferstedt bei Kirstin Bößer. Sie ist eine von drei "Päpplerinnen" und kümmert sich in ihrer Vogel-Pflegestelle Jahr für Jahr um mehr als 100 Wildvögel.

4. Kuschlige Riesen für Thüringer Hirten

Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Loco ist ein Mastin Espagnol, er wiegt 85 Kilo und will anscheinend nur eines: kuscheln. Doch der bullige Hund kann auch anders, nämlich dann wenn sich ein Wolf seiner Herde nährt. Loco ist einer der Herdenschutzhunde, die das Thüringer Umweltministerium in diesem Jahr gefördert hat, um den Schäfern rund um Ohrdruf zu helfen, ihre Tiere vor dem Wolf zu schützen.

3. Nashörnchen erblickt Licht der Welt

Bildrechte: MDR/Robert Müller

Ende November war die Freude im Thüringer Zoopark erneut groß, als ein kleines Nashörchen das Licht der Welt erblickte - der erste Nashorn-Nachwuchs im Erfurter Zoo seit 2009. Das Baby-Nashorn ist ein Junge. Weil seine Mama Marcita ihn aber hütet wie ihren Augapfel, konnte der Kleine zunächst nicht gemessen und gewogen werden. Was aber feststeht: Er ist mindestens so süß wie ein Zentner Zucker!

2. Erstes Thüringer Wolfsrudel: Ohrdrufer Wölfin bekommt Nachwuchs

Bildrechte: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz/dpa

Die Ohrdrufer Wölfin, die seit 2014 in Thüringen lebt, hat im Sommer 2020 zum ersten Mal richtige Wolfsjungen zur Welt gebracht. Das bestätigte eine Genanalyse. Lange Zeit war die Wölfin in Thüringen allein und hatte mit Hunden Wolfsmischlinge gezeugt. Im letzten Jahr gesellte sich aber ein Wolfsrüde zu ihr. Jetzt hat Thüringen sein erstes echtes Wolfsrudel. AAAAAUUUUUHHHH!

1. Elefanten-Baby "Ayoka" sorgt für Premiere im Erfurter Zoo

Bildrechte: Zoopark Erfurt

Anfang August - nach 666 Tagen Schwangerschaft - brachte die afrikanische Elefantendame Chupa eine gesunde Tochter zur Welt. Das kleine Rüsseltier mit den Schlappohren hört inzwischen auf den Namen "Ayoka" und ist im Thüringer Zoopark längst ein kleiner Star. Schließlich ist sie der erste Elefanten-Nachwuchs in der Geschichte des Erfurter Zoos, der seit 60 Jahren Afrikanische Elefanten hält. Ayoka war bei der Geburt ein ganz schöner Brummer: Das Kalb wog stolze 114 Kilogramm und war 93 Zentimeter groß.