Viele Tierheime in Thüringen verzeichnen ein deutlich erhöhtes Interesse an der Adoption eines Haustiers. "Wir haben sehr viele Anfragen nach Hunden und Katzen, weil die Menschen der Meinung sind, mehr Zeit zu haben", erklärt Kerstin Räditz vom Tierheim in Erfurt. "Trotzdem muss eine solche Anschaffung wohlüberlegt sein." Da die Anforderungen an neue Halter genauso hoch seien wie vor der Corona-Krise, seien die Vermittlungszahlen trotz der hohen Nachfrage auf dem üblichen Niveau. Auch bei den Tierheimen in Jena, Nordhausen und Altenburg ist die Lage ähnlich.