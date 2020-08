Er stellte aber in Frage, wie in Thüringen zum Start des neuen Schuljahres für ausreichend Schutz von Schülern, Lehrern und Eltern gesorgt werden kann. Ihm sei kein anderer Arbeitsplatz bekannt, wo man Zeit mit 20 bis 30 Menschen auf begrenztem Raum verbringe "und wo Abstandsgebot und Mund-Nasen-Schutz bei der Arbeit nicht mehr vorgeschrieben sind", sagte Busch. Jede Kassiererin sitze wenigstens hinter einer Plexiglasscheibe.

In Thüringen beginnt das neue Schuljahr am 31. August. Erstmals seit den landesweiten Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie im März sollen alle Schulen wieder in den Regelbetrieb übergehen und alle Schüler täglich an den Schulen unterrichtet werden.