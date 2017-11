Demnach soll alle zwei Wochen eine Drogen-Lieferung in das Gefängnis gebracht worden sein. Dabei hatte es scheinbar zwei Drogenrouten gegeben. Die eine lief über die Gärtnerei in Tonna. Dort, so sagen es Zeugen, sollen die Drogen in Tennisbällen über die Mauer geschossen worden sein. Häftlinge, die dort arbeiteten, haben diese dann eingesammelt und in die Hafthäuser geschmuggelt. Die andere Route ging über die Freigänger. Häftlinge, die durch gelockerte Haft rausdurften. Ihre Art, die Drogen in den Knast zu schmuggeln, war weitaus gefährlicher. Denn sie schluckten die Drogenpäckchen oder steckten sie sich, in Kondomen verpackt, in Körperöffnungen.



In der Haftanstalt gab es, so ist es in den Akten zu lesen, für jedes Hafthaus einen Dealer. Darunter war auch einer mit Kontakten zur Führungsspitze der kriminellen Rockerbande Bandidos MC. Der jeweilige Dealer sammelte die Drogen von den Kurieren ein, die sein Hafthaus beliefern mussten. Dann soll er sie an Zwischenhändler weitergegeben haben. Die wiederum den Stoff bei den "Kunden" an den Mann brachten. Crystal, Spice oder Marihuana, diese Drogen waren lieferbar. Bei mindestens vier der sechs Hafthäuser in Tonna soll das so gelaufen sein. Das Ganze hatte System und wurde von innen und von außen gesteuert.