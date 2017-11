Dieter Lauinger Bildrechte: dpa

Scherer sagte, Lauinger sei im Dezember 2016 und im Januar 2017 konkret zur Drogenkriminalität in Thüringer Gefängnissen befragt worden. "Einen solch weitreichenden Vorgang wie den in der JVA Tonna bewusst zu verschweigen, ist zutiefst unlauter", so Scherer. Die Union will das Thema in der nächsten Sitzung des Justizausschusses behandeln. Die AfD-Fraktion sprach vom Versagen des Ministers und forderte abermals seinen Rücktritt.



Lauinger selbst wies die Anschuldigungen zurück. Manchen Politikern sei eine schnelle Schlagzeile wichtiger als das Thema, sagte er. Er verwies darauf, dass die Drogengeschäfte passierten, als eine andere Landesregierung an der Macht war. Er habe nach seiner Amtsübernahme vielmehr dafür gesorgt, dass aufgeklärt werde. Man sollte als Parlamentarier wissen, dass laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Seiten des Justizministeriums nicht kommentiert würden, so Lauinger.