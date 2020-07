In Thüringen sind auch im Mai in nahezu allen Regionen aufgrund der Corona-Pandemie die Urlauber ausgeblieben. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, brachen die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen stellenweise im Schnitt um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. So sank die Zahl der Übernachtungen im Mai 2020 auf etwa 292.000. Das ist ein Minus von 667.000 im Vergleich zu Mai 2019. Auch die Zahl der Ankünfte brach um 311.000 ein. Stattdessen zählte das Landesamt im Mai diesen Jahres nur 94.000 Ankünfte.