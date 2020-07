Werbe-Aktion Deutschlandweite Tourismuskampagne für Thüringen startet

An 700 Standorten bundesweit gibt es großflächige Plakate, so in Hessen, Sachsen und Bayern. Aber auch online wird Werbung geschaltet - über die sozialen Netzwerke und eine eigens aufgebaute Seite. Gezeigt werden Reiseziele in ganz Thüringen, von der Rhön über das Thüringer Becken bis zum Altenburger Land. Laut Thüringer Tourismus GmbH (TTG), die die Kampagne verantwortet, wurden die Regionen an der Umsetzung beteiligt.