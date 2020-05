Corona-Lockerungen Tourismusbranche in Thüringen nimmt langsam wieder Fahrt auf.

Die Tourismusbranche in Thüringen nimmt langsam wieder Fahrt auf. Während Campingplätze Hochkonjunktur haben, läuft das Hotelgewerbe erst schleppend an.

Der Trend geht zum Urlaub in der Natur

Der Trend geht dabei weg von Städten und Menschenansammlungen hin zu Urlaubserlebnissen in der Natur, draußen im Freien. Das bestätigt auch Andreas Kraus vom Tourismusverband Vogtland MDR THÜRINGEN.

Wandern ist momentan in Thüringen sehr beliebt. Bildrechte: imago stock&people Noch hätten längst nicht alle Häuser und Unterkünfte wieder geöffnet. Einen genauen Überblick hat der Tourismusverband derzeit nicht. Auffallend ist laut Kraus aber, dass sich zunehmend Urlaubssuchende aus ganz Deutschland für das Vogtland interessieren, gefragt sind aber auch Angebote für Tagestouristen aus der näheren Umgebung.

Besonders beliebt seien im Osten Thüringens momentan Angebote wie Wandern und Radfahren beispielsweise auf dem Kulturweg der Vögte. Auch Campingplätze und Ferienwohnungen der Region werden zunehmend gebucht. So ist der Wohnmobilhafen am Zeulenrodaer Meer in Zeulenroda-Triebes seit Tagen ausgebucht. Die Leute blieben länger da als in den Vorjahren. Auch die Wassersportschule am Zeulenrodaer Meer startet in die Saison, zunächst allerdings nur mit Kajaks und das Stand up Paddling.

Verhaltene Nachfrage bei Unterkünften im Altenburger Land

Noch sehr verhalten ist die Nachfrage nach Urlaub über Himmelfahrt im Altenburger Land.

Campingplätze verzeichnen große Nachfragen. Bildrechte: colourbox.com Laut Touristeninformation sieht es wesentlich schlechter aus als im Vorjahr. Da seien um diese Zeit viele Unterkünfte komplett ausgebucht gewesen. In diesem Jahr sei die Anzahl an belegten Zimmern verschwindend gering. Allerdings haben sich in den Hotels für die nächste Woche die ersten Geschäftsleute angekündigt. Nicht beklagen können sich dagegen die Betreiber des Erholungsparks in Pahn. Dort sind Stellplätze und Bungalows am See bereits ausgebucht. Große Nachfrage verzeichnen auch die Campingplätze am Bleiloch- und Hohenwartestausee.

Kartenverkauf für Museen und Kutschfahrten in Weimar

In Weimar drehen sich die Anfragen hauptsächlich um den Kartenkauf für Museen und Kutschfahrten.

Das Bauhaus-Museum in Weimar. Bildrechte: dpa Die Besucher hätten auch Fragen zur speziellen Maskenpflicht in Restaurants in Weimar. Über freie Unterkünfte informierten sich die meisten Interessierten im Internet, so eine Mitarbeiterin. Seit Mittwoch hat in der Stadt auch das traditionsreiche Hotel Elephant wieder geöffnet. Hoteldirektor Stefan Schwind erklärte, er freue sich nach zwei Monaten Corona-Pause "sehr auf die ersten Gäste".

Viele kurzfristige Anfragen erreichten die Tourist-Information in Erfurt. Die Mitarbeiter hofften selbst noch auf Rückmeldungen von den Gastgebern. Eine Übersicht, wie gut die Unterkünfte gebucht seien, gäbe es nicht.

Viele Camper werden auch in Bad Salzungen erwartet

Auch die Kurstadt Bad Salzungen rechnet zum langen Himmelfahrt-Wochenende mit vielen Campern. Rommy Platzdasch von der Tourist-Info sagte, wenn alle Anfragenden auch kommen würden, sei der neue Reisemobilhafen in Bad Salzungen sowohl Himmelfahrt als auch Pfingsten ausgebucht. Dort stehen 80 Stellplätze zur Verfügung. Sie sind durch Hecken und Pflanzen voneinander getrennt, die Mobile stehen "Rücken an Rücken".

Beliebtes Ziel für Touristen: Die Wartburg. Bildrechte: dpa In Eisenach sind laut Carola Schumacher von der Touristinformation etwa ein Drittel der Unterkünfte gebucht. Das geschah allerdings erst sehr kurzfristig, in den vergangenen Tagen. Eisenach sei bereit für Himmelfahrts-Urlauber. Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants haben geöffnet und "freuen sich auf Gäste", so Schumacher.

Christian Petters von der Tourist Information in Gotha ist erfreut über jede Anfrage. Zwar kämen noch immer einige Stornos rein, zunehmend buchten Gruppen aber auf das zweite Halbjahr um oder suchten nach Terminen im nächsten Jahr. Einige neue Anfragen seien auch dabei - so habe sich eine Motorradgruppe nach den Corona-Regeln in der Region erkundigt.

Im Thüringer Wald läuft der Tourismus nur langsam wieder an.

Wie eine Sprecherin des Regionalverbundes Thüringer Wald sagte, haben noch nicht alle Hotels und Gaststätten in der Region geöffnet. Das mache es für Rennsteigwanderer und Tagestouristen nicht unbedingt einfacher.