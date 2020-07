Urlaub im eigenen Land Thüringer Wald hat bei Touristen noch Luft nach oben

Auch die großen Hotels wie das Panorama in Oberhof sehen noch deutlich Luft nach oben. Wie ein Sprecher der Ahorn-Hotelgruppe sagte, kommen aber langsam wieder Buchungen rein. Manche würden sogar ihren kompletten Sommerurlaub in Thüringen buchen. Zur Ahorn-Gruppe gehört auch das Berghotel in Friedrichroda. Auch dort ein ähnliches Bild. In Coronazeiten sind bei Urlaubern kleinere Häuser und vor allem Ferienwohnungen viel beliebter.