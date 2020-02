Jena/Erfurt Vermehrt Trauungen zum Schaltjahresdatum

Das heutige Schaltjahresdatum 29. Februar lockt vor allem in Jena Hochzeitspaare. Zur Trauung sind am Samstag sechs Paare angemeldet, so die Stadtverwaltung.

Jeweils nur ein Brautpaar will am Samstag in Saalfeld, Altenburg und Eisenberg heiraten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Eheleute dann nur alle vier Jahre einen richtigen Hochzeitstag hätten. Der 29. Februar taucht nur alle vier Jahre in den Kalendern auf.