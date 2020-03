Viele Trennungskinder in Thüringen müssen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf Kontakt zu Vater oder Mutter verzichten. So kann der begleitete Umgang für Kinder getrennt lebender Eltern oft nicht mehr abgesichert werden. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter den Jugendämtern der kreisfreien Städte. Bei diesen Treffen handelt es sich um betreuten Kontakt von Elternteilen und Kindern, bei denen ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Jugendamtes das Kind bringt und abholt. Bei Bedarf bleibt diese Person auch während des Treffens dabei.

Die Kontaktregeln wegen des Coronavirus erschwerten das Zusammenkommen, sagte eine Sprecherin der Stadt Suhl. Ein weiterer Grund ist Personalmangel, so etwa beim Jugendamt in Erfurt. Rechtsexperten des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. sind der Auffassung, dass der Kontakt zwischen dem Kind und dem von ihm getrennt lebenden Elternteil weiterhin möglich ist. Es handele sich dabei um ein "absolut nötiges Kontaktminimum".

In Thüringen leben laut dem Landesamt für Statistik rund 75.000 Alleinerziehende mit mindestens einem Kind. Die Jugendämter empfehlen getrennt lebenden Elternteilen, Briefe oder E-Mails zu schreiben oder zu telefonieren, um im Austausch zu bleiben. Sozialarbeiter appellieren an Eltern, sich zu einigen, um gemeinsame Aktivitäten nachholen zu können.

Die Jugendämter von Suhl, Eisenach, Gera und Erfurt sind nach eigenen Angaben in der Lage, alle Pflichtaufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen. Insbesondere an der Hilfe und Unterstützung von Eltern bei Erziehungsproblemen werde festgehalten, so die übereinstimmende Aussage.