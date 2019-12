Der Sommer 2019 war nach 2003 und 2018 der drittwärmste und drittschädlichste Sommer für den Wald in Thüringen seit 1881. Anett Wenzel vom Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha sagte MDR THÜRINGEN, nur 15 Prozent aller Bäume können nach dem diesem Sommer noch als gesund eingestuft werden. Laut dem noch nicht veröffentlichten Waldzustandsbericht sind 53 Prozent der Bäume in ihrer Vitalität stark beeinträchtigt. Leichte Vitalitätsverluste weisen rund 32 Prozent aller Bäume auf. Seit dem ersten Thüringer Waldzustandsbericht 1991 gab es so extreme Jahre für den Wald nur in den Trockenjahren 2003 und 2018.

Zwei Millionen Festmeter Schadholz durch Borkenkäfer

Trostloser Anblick: abgestorbene Fichten Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der momentane Zustand des Waldes sei vergleichbar mit dem Beginn der 1990er-Jahre, als der Wald vor allem durch Luftschadstoffe massiv geschädigt war, so Wenzel. Allein zwei Millionen Festmeter Schadholz gab es im Jahr 2019 durch den Borkenkäfer, vor allem bei der Fichte. Im Jahr davor waren es 700.000 Festmeter. Dazu kommen nach Angaben von Thüringenforst noch weitere 1,7 Millionen Festmeter Holz, die durch Trockenheit und Hitze geschädigt wurden, also ohne Einfluss von Insekten oder Stürmen.

Am gravierendsten sind die Buchengebiete in der Hainleite, im Eichsfeld und im Hainich betroffen. Markante Trockenschäden gibt es aber auch im westlichen Thüringer Wald, in der Kiefergebieten Ostthüringens im Schiefergebirge sowie im südwestlichen Vorland des Thüringer Waldes.

Hitze begünstigte Pilzkrankheiten

Die heißen Sommer begünstigen auch wärmeliebende Pilzkrankheiten, zum Beispiel die Rußrinden-Krankheit beim Bergahorn. Die Krankheit war schon nach 2003 aufgetaucht und wurde 2018 im Raum Leipzig festgestellt, nun aber auch in Thüringen im Erfurter Zoo und in Nordhausen. Die Sporen können die Atemwege angreifen. Für Waldarbeiter gelten deshalb strenge Vorsichtsmaßnahmen beim Fällen der Bäume.

Auch die teilweise ergiebigen Niederschläge im Mai und Oktober haben die Wasserbilanz nicht entscheidend verändert, sagt Forstwissenschaftlerin Anett Wenzel. Viel Wasser sei wegen der hohen Temperaturen verdunstet und das Wasser dringe nicht tief genug in den Wurzelbereich der meisten Bäume vor. Im Prinzip helfen nur drei Monate Dauerregen, so Wenzel. Der Wald müsse sich aber auch dem Klima entsprechend verändern. Gute Chancen hätten Maulbeere, Elsbeere und Linde, aber auch exotische Bäume. Sie seien aber nicht so wirtschaftlich wie Fichte und Buche. Welche Bäume sich wirklich für einen Waldumbau eignen, müssten die Förster vor Ort entscheiden. Es gelte, so viele Baumarten wie möglich auszuprobieren.