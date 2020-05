Klimawandel Trockenheit bedroht Wiederaufforstung Thüringer Wälder

Sorgenvoll schauen die Thüringer Forstleute auf die Jungbaum-Bestände. Große Flächen der Sprösslinge in Thüringens Wäldern seien von der Trockenheit bedroht, sagt der Sprecher von Thüringenforst Horst Sproßmann. Nach einem regenreichen Februar habe sich die Situation zunächst entspannt. Die vergangenen drei Monate aber seien zu trocken für die jungen Bäume. Der Wasservorrat in den Waldböden ist laut Sproßmann mittlerweile fast aufgebraucht. Wieder einmal.

Schon in den beiden letzten Jahren hatten die Waldbauern in Thüringen mit der Trockenheit zu kämpfen, sie erlebten in der Aufzucht junger Laub- oder Nadelbäume geradezu eine "Schadensexplosion". 50 bis 70 Prozent aller Pflanzen seien geschädigt worden, sagt Sproßmann. Ob und wie sich der Bestand erholen wird, hängt sehr vom Wetter ab.