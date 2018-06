Kaum Regen: Anhaltende Dürre macht Bauern in Thüringen zu schaffen

Mit Sorge registriert die Landesanstalt ThüringenForst auch die Expansion des Eichenprozessionsspinners. Nach Angaben von Sprecher Horst Sproßmann ist der Spinner inzwischen in drei Thüringer Regionen nachgewiesen worden. In Südthüringen sei der gesamte Bereich des Forstamts Heldburg betroffen, in Ostthüringen insbesondere der Leinawald bei Altenburg, in Nordthüringen wurde der Eichenprozessionsspinner am Kyffhäuser und am Possen nachgewiesen. In allen Fällen sei der Falter gesichtet worden, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es dort auch die gefährlichen Raupen gebe. Auch steige zunehmend die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Thüringens.