Trockenheit in Thüringen Bauernverband: Kaum Entwarnung nach dem Regen

Nach dem Regen am Wochenende haben Landwirte und Forstämter in Thüringen nur leichte Entwarnung gegeben. Vom Landesbauernverband hieß es, besonders für Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln sei der Regen dringend nötig gewesen. Bisher hat es thüringenweit im Juli nur halb so viel geregnet wie sonst üblich.