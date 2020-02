Das Unternehmen fahre zudem die neu geschaffene Produktion in Erfurt schrittweise hoch. Aktuell arbeiten laut Jakob rund 80 Mitarbeiter am Standort Erfurt in der Logistik sowie in der Backproduktion. Die Mitarbeiter hätten zuvor größtenteils in der Frischback-Backproduktion in Arnstadt gearbeitet. Seit Oktober 2019 wird das Brot in Erfurt gebacken. Jetzt lägen auch alle behördlichen Genehmigungen vor, um dort Konditoreiware herzustellen zu können, so Jakob.